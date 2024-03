Pierre Gasly é o novo co-proprietário do FC Versailles, emblema francês que atua no «Championnat National», a terceira divisão do país.

A notícia foi divulgada esta segunda-feira, através de um comunicado oficial do clube, acompanhado por uma fotografia do piloto da Alpine. Através das redes sociais, Gasly afirmou estar «orgulhoso por se juntar ao FC Versailles» e «contribuir para o desenvolvimento a longo prazo do clube».

Le FC Versailles est fier d’accueillir Pierre Gasly, pilote de Formule 1 français, comme troisième associé propriétaire. 🤝

Lire le communiqué. 👇 — FC Versailles 👑 (@FCVersaillesOff) March 18, 2024

No que à Fórmula 1 diz respeito, a temporada não começou de feição para Pierre Gasly, que é um dos nove pilotos ainda sem qualquer ponto somado nas duas corridas até agora, no Bahrein e na Arábia Saudita.