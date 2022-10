Boas notícias para os internacionais portugueses do Paris Saint-Germain, de acordo com o boletim clínico que o clube francês publicou esta quinta-feira, na véspera do jogo com o Ajaccio, da 12.ª jornada da liga francesa. Nuno Mendes regressa ao trabalho já no próximo domingo, enquanto Danilo Pereira viu também o prazo de regresso reduzido para apenas dez dias.

Nuno Mendes estava a recuperar de uma lesão na coxa, mas segundo a última atualização do boletim clínico, o lateral «está a evoluir favoravelmente» e «vai retomar os treinos este domingo».

Danilo Pereira, também a recuperar de uma lesão na coxa direita, também tem razões para sorrir. O primeiro diagnóstico apontava para uma paragem de, pelo menos, três semanas, mas agora o clube adianta que o médio «vai retomar os treinos coletivos dentro de dez dias».

Vitinha não participou no treino coletivo desta quinta-feira, mas Christophe Galtier, em conferência de imprensa, explicou a ausência do jovem médio que, a par de Renato Sanches, está convocado para o jogo com o Ajacio. «Ele esteve a fazer um trabalho muito específico de manhã no ginásio, esteve a fazer um trabalho que precisava de fazer», referiu o treinador.