A comissão jurídica da liga francesa está a estudar a possível inscrição do internacional marroquino Hakim Ziyech no Paris Saint-Germain depois do clube ter falhado o prazo de entrega dos documentos no último dia de mercado.

O clube francês acusa o Chelsea de ter enviado, por três vezes, os documentos errados e, desta forma, ter impossibilitado a inscrição do jogador dentro dos prazos definidos para o fecho do mercado.

A equipa de Christophe Galtier tinha acertado um empréstimo do avançado marroquino, sem opção de compra, com o intuito de compensar a saída de Pablo Sarabia para o Wolverhampton.

O clube francês considera que a atuação do Chelsea foi intencional e tenciona mesmo avançar com uma queixa formal por «comportamento incorreto» da parte do clube inglês neste processo.

Os serviços jurídicos da liga francesa deverão dar uma resposta ao pedido do PSG nas próximas horas.