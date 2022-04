Emmanuel Macron foi reeleito presidente de França, no passado domingo, depois de ter ganho a segunda volta das eleições a Marine Le Pen, mas houve dez habitantes de uma pequena aldeia da região do Doubs que preferiram votar em…Kylian Mbappé.

A história é contada pelo jornal L’Est Républican que garante que, entre os votos nulos na pequena aldeia de Tallenay, com 400 habitantes, foram encontrados, pelo menos, dez votos no internacional francês do Paris Saint-Germain.

«Os boletins de voto estavam imprimidos e preparados… O golpe foi premeditado», escreve o jornal regional que avança uma possível explicação para o sucedido. «O paradoxo é que não há uma equipa de futebol em Tallenay…uma frustração que foi exprimida nas urnas?», pergunta o jornal francês.