O PSG conquistou o título francês e os jogadores praticamente nem celebraram. Aliás, após o apito final no empate caseiro frente ao Lens (que jogou com menos um) ouviram-se alguns assobios no Parque dos Príncipes, tendo muitos abandonado as bancadas, preferindo festejar o título na rua e não com os jogadores.

No final do jogo, Neymar não se esquivou à polémica e comentou o ambiente na capital parisiense

«Foi surreal que parte dos adeptos tenha abandonado o estádio. Assobios? Vão cansar-se de o fazer, ainda tenho três anos de contrato», afirmou o internacional brasileiro em declarações à ESPN, onde se disse satisfeito pela conquista: «Estou especialmente feliz por esta noite e pelo título. Foi uma temporada longa e difícil por tudo o que se passou. Ganhámos o campeonato, é muito importante para nós. Agora precisamos de respirar e acalmar a mente.»