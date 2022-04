O Rennes visitou e venceu o Reims por 3-2 e, desta forma, ascendeu ao segundo lugar da Liga francesa, com os mesmos 56 pontos do que o Marselha que este domingo recebe o Montpelllier.

Os visitantes adiantaram-se no marcador na primeira parte com um «bis» de Bourigeaud, aos 39 e 43 minutos. Terrier ampliou, depois, a vantagem dos forasteiros, aos 58 minutos, mas dois minutos depois a equipa da casa marcou por intermédio de Busi.

O Reims ainda reduziu a diferença para apenas um golo, já aos 81 minutos, graças ao golo de Cajuste, mas o Rennes garantiu a conquista dos três pontos que lhe permitem ascender ao segundo lugar da liga francesa.

O Rennes passa, assim, a contar com os mesmos 56 pontos do que o Marselha que vai precisar de pontuar, no domingo, frente ao Montpellier, para poder voltar a ficar sozinho no segundo posto.

Ainda este sábado, o líder Paris Saint-Germain, com uma confortável vantagem de doze pontos sobre os mais diretos perseguidores, visita o campo do Clermont Foot.

A classificação da liga francesa