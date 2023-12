O extremo francês Tanguy Coulibaly é reforço do Montpellier, 13.º classificado na Liga francesa. Formado no PSG, o jovem esquerdino de 22 anos estava sem clube, depois de terminar a ligação com os alemães do Stuttgart, onde jogou nos últimos quatro anos.

O vínculo com o Montpellier dura até Junho de 2026. Coulibaly, de um metro e 79 centímetros, nasceu em Sévres, na periferia de Paris, e tem dupla nacionalidade costa-marfinense.