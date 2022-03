Paul Pogba revelou que os ladrões que assaltaram a sua casa na semana passada, quando tinha os filhos em casa, levaram a medalha de campeão do Mundo. O internacional francês já tinha dado conta do «pesadelo» que a sua família passou enquanto o Manchester United defrontava o Atlético Madrid, mas só agora deu conta do desaparecimento da medalha que assinala um dos títulos mais importantes da sua carreira.

Em entrevista ao Le Figaro, Pogba reviveu a «noite de pesadelo» e revelou os bens que foram levados. «Levaram umas jóias da minha mãe, a minha medalha de campeão do mundo. Mas o que me assustou mais foi que os meus filhos estavam em casa com ama», conta o jogador.

Felizmente, a ama protegeu os filhos de Pogba antes de dar o alarme. «Ela apercebeu-se de tudo, chamou a minha mulher e a segurança, depois fechou-se com os rapazes num quarto. Esteve vários dias em choque», conta Pogba.

Na mesma entrevista, o internacional francês destaca o regresso à seleção de França que preparar particulares com a Costa do Marfim e África do Sul. «Esta paragem é uma verdadeira lufada de ar fresco. Espero ter tempo de jogo para voltar em forma para o meu clube. Vestir esta camisola, representar o meu país, é mais do que nunca um motivo de orgulho», referiu ainda.