Christophe Galtier, novo treinador do Paris Saint-Germain, reduziu o plantel a 25 jogadores, incluindo os três portugueses – Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha - à partida para o estágio no Japão, deixando cinco jogadores fora dos planos para a próxima temporada.

Uma decisão tomada logo após o primeiro jogo da pré-temporada, frente ao Quevilly-Rouen (2-0), com o clube a revelar os nomes dos 25 eleitos que vão viajar para o Japão. Uma lista que também conta com o ex-sportinguista Pablo Sarabia, mas a maior novidade foram as ausências de nomes como Rafinha, Herrera, Draxler, Wijnaldum e Kurzawa.

Cinco dispensas já anunciadas aos quais se juntava ainda o nome de Abdou Diallo que, contra as expetativas, também viajou para o Japão, embora não esteja ainda descartada uma possível venda, com o Nápoles interessado no central. Outra surpresa na lista foi Mauro Icardi que o clube também procura vender.

O reforço Hugo Ekitike, que ainda vai realizar exames médicos, deverá juntar-se ao grupo mais tarde.

Os 25 eleitos de Galtier:

Guarda-redes: Donnarumma, Navas, Rico e Letellier

Defesas: Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Kehrer, Abdou Diallo, Nuno Mendes e Bernat.

Médios: Verratti, Paredes, Danilo Pereira, Vitinha, Zaïre-Emery, I. Gueye e Dina Ebimbe.

Avançados: Sarabia, Kalimuendo, Icardi, Messi, Neymar e Mbappé.