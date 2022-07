O francês Christophe Galtier é o novo treinador do Paris Saint-German, assinando por duas temporadas pelo emblema parisiense.

O técnico de 55 anos foi apresentado numa conferência de imprensa que contou com a presença do presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi.

As primeiras palavras do novo treinador do PSG foram sobre as responsabilidades do cargo que assumiu.

«Estou comovido e orgulhoso. Cheguei há 45 minutos ao estádio e vi a frase «Aqui é Paris». Com esta frase há expectativas. Teremos que fazer as pessoas felizes. Se eu aceitei essas responsabilidades, é porque sou capaz. Sozinho é muito difícil, juntos somos mais fortes. A presença de Luis Campos foi um fator determinante», afirmou o técnico campeão francês em 2021, ao serviço do Lille.

Galtier revelou que tem uma relação excelente com Luís Campos, atual conselheiro do clube.

«Eu trabalhei durante três anos com Luís, ele sabe o que eu espero da equipa. O Luís faz o recrutamento, mas nunca um jogador veio sem o meu consentimento. Tenho total confiança em sua capacidade de encontrar os jogadores que farão que funcione tudo bem», contou o ex-técnico do Nice.

Já Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, confidenciou que Galtier sempre foi a primeira escolha para o cargo e que nunca encetou contactos com Zinedine Zidane.

«Nunca pensámos em Zidane. Desde o primeiro dia, que queríamos o Christophe», explicou Al-Khelaïfi.

Artigo atualizado