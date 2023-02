Igor Tudor, treinador do Marselha, ficou definitivamente rendido a Kylian Mbappé depois da grande exibição que o avançado do Paris Saint-Germain fez no Estádio Vélodrome, com uma assistência e dois golos, este domingo, no triunfo da equipa do Parque dos Príncipes (3-0).

«Ele teve muitos espaços porque é um jogador de outro planeta, foi simplesmente isso. Além da motivação evidente do PSG, vi os jogadores adversários muito concentrados, correram muito, como há muito não via. É difícil para todos quando os adversários são tão bons e neste estado de forma», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Um jogo em que o Marselha até entrou bem, dominador, mas sucumbiu face às primeiras investidas do PSG. « Se compararmos os dois jogos [referência ao jogo da Taça de França, que o Marselha venceu por 2-1], a diferença é o que eles fizeram. É o número 7 deles (Mbappé). Jogámos da mesma forma, os jogadores queriam jogar bem, mas quando se tem Messi, Ruiz, Marquinhos, Verratti, Ramos pela frente, é muito complicado. Podem ter a impressão de que fomos mais lentos do que o normal, mas posso garantir que foi a qualidade do adversário que foi superior», prosseguiu.

Um jogo em que Nuno Tavares foi titular [Vitinha ficou no banco, mas entrou na segunda parte] e até podia ter marcado logo no início do jogo. «Todos os jogos são diferentes. Acredito que se o Nuno tivesse marcado no início do jogo, com 1-0, o cenário seria bem diferente, Mas com 2-0 para o Paris, tornou-se muito complicado para nós», comentou ainda o antigo internacional croata.