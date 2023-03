O Paris Saint-Germain foi derrotado pela primeira vez em casa na presente temporada em jogos para a Liga francesa.

Com Danilo, Nuno Mendes e Vitinha de início, além, claro, das estrelas Messi e Mbappé, os parisienses foram surpreendidos pelo Rennes, que regressou da capital com um saboroso triunfo por 2-0.

Ekambi inaugurou o marcador aos 45 minutos depois de fugir a Danilo e a abrir a segunda parte Kalimuendo marcou à antiga equipa, perante o notório embaraço do português Luís Campos, conselheiro do futebol dos parisienses que assistia ao jogo ao lado do presidente Nasser Al-Khelaifi.

Apesar do resultado, o PSG mantém-se confortavelmente na liderança da Ligue 1 com 66 pontos, mais sete do que o Lens. O Marselha, que tem um jogo a menos, pode ficar a sete no final da jornada.

Neste domingo, destaque ainda para o empate do Troyes a dois golos na receção ao Brest. Rony Lopes apontou o segundo golo da equipa da casa.

Outros resultados:

Ajaccio-Mónaco, 0-2

Montpellier-Clermont Foot, 2-1

Nice-Lorient, 1-1

Estrasburgo-Auxerre, 2-0

Troyes-Brest, 2-2