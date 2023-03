O Union Berlim pôs termo a um ciclo de cinco jogos consecutivos sem vencer e derrotou o Eintracht Frankfurt, por 2-0, na 25.ª jornada do campeonato alemão.

A jogar em casa, o conjunto de Berlim só chegou à vantagem na segunda parte, por Rani Khedira, aos 53 minutos. Kevin Behrens (75m) fez o 2-0, já depois de o VAR ter anulado um golo ao Union (68m).

Ao contrário do que tem sido habitual, Diogo Leite, chamado pela primeira vez à seleção nacional, foi suplente e entrou apenas aos 86 minutos. Por outro lado, Aurélio Buta voltou a ser titular no conjunto de Frankfurt.

O Union Berlim é terceiro classificado na liga germânica, com 48 pontos, menos quatro do que o Bayern Munique, segundo, e menos cinco do que o líder Borussia Dortmund. Contudo, os bávaros ainda vão jogar nesta jornada.

Já o Frankfurt, mantém-se no sexto posto, com 40 pontos, na zona de acesso à Liga Conferência.