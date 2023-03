O Borussia Dortmund saltou este sábado para a liderança do campeonato alemão ao vencer em casa o Colónia, por 6-1. O conjunto de Edin Terzic tem agora 53 pontos, mais um do que o Bayern, que só entra em campo nesta 25.ª jornada no domingo.

O primeiro golo dos anfitriões foi da autoria de um português. Após uma boa jogada individual, Donyell Malen cruzou para Raphael Guerreiro, que na cara do guarda-redes só teve de desviar para inaugurar o marcador.

O internacional português esteve também nos dois golos seguintes, ao assistir Haller aos 17 minutos e servir Marco Reus para o 3-0, aos 32. Malen dilatou a vantagem do Dortmund, antes de Selke (42m) reduzir em cima do intervalo.

No segundo tempo, Haller e Reus, aos 69 e 70 minutos, respetivamente, bisaram.

Além de subir ao topo da tabela da liga germânica, o Dortmund volta assim ao triunfos, depois da derrota com o Chelsea na Liga dos Campeões e do empate com o Schalke na última jornada.