A caminhada do PSG rumo à reconquista da Liga francesa até pode ser a solo, mas volta e meia o galáticos da capital francesa lá sofrem um tropeção, com aconteceu neste sábado na visita ao terreno do Nice (1-0).

Com Danilo Pereira em campo durante todo o jogo (Nuno Mendes não saiu do banco) os parisienses não tiveram arte e engenho para levar a melhor sobre o (agora) segundo classificado da Ligue 1, não obstante terem um ataque privado de Mbappé (castigado), mas ainda assim de luxo, com Messi, Neymar e Di María.

Andy Delort, com uma finalização certeira ao segundo poste, apontou o único golo do jogo, aos 88 minutos. Foi a terceira derrota do PSG em 27 jogos desta Liga francesa.

O Paris Saint-Germain, que a meio da semana defronta o Real Madrid nos oitavos de final da Champions, continua confortável na liderança da Liga francesa: tem 62 pontos, mais 13 do que a equipa que o derrotou nesta noite e 15 sobre o Marselha, que ainda joga neste domingo.