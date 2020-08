O Lille não foi além de um empate na receção ao Rennes (1-1), na ronda inaugural da liga francesa, num jogo que ficou marcado por uma grande assistência de Xeka, além de uma expulsão para cada lado.

Com José Fonte, Xeka e Renato Sanches na equipa titular, o Lille entrou melhor no jogo, a procurar assumir a condução do jogo. Uma missão que ficou mais fácil a partir do minuto 35, quando o Rennes ficou reduzido a dez depois de Sacha Boey ter visto um cartão vermelho direto por falta dura sobre Reinildo.

Cinco minutos depois, o Lille chegou à vantagem, com um passe de rotura do português Xeka a destacar Bamba que, destacado nas costas da defesa, abriu o marcador.

No entanto, ainda antes do intervalo, o Lille também ficou reduzido a dez, com Reinildo a ser expulso por falta sobre o ex-sportinguista Raphinha aos 43 minutos.

Uma expulsão que condicionou a equipa da casa que recuou na defesa da magra vantagem e acabou por pagar por isso, com o Rennes a chegar ao empate, aos 74 minutos, na sequência de um canto. Eduardo Camavinga desviou de cabeça junto ao primeiro poste, enquanto Damien da Silva emendou, em carrinho, junto ao segundo.

O resultado manteve-se até final, mas o Rennes esteve muito perto de consumar a reviravolta, com destaque para uma oportunidade de Romain Del Castillo.

No outro jogo deste sábado, o Angers foi vencer ao campo do Dijon com um golo solitário de Ismael Traore (22m).