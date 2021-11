Lionel Messi foi a grande figura na vitória do Paris Saint-Germain no terreno do Saint-Étienne (3-1), em jogo da 15.ª jornada da Ligue 1.

Mas primeiro do que o argentino, ainda vem o destaque para Sergio Ramos, ele que se estreou finalmente pelo PSG, quase cinco meses depois de ter assinado pelos parisienses.

Apesar do triunfo, o jogo não foi fácil para a equipa de Mauricio Pochettino, que contou com o português Danilo durante os 90 minutos – Nuno Mendes não saiu do banco.

Aos 25 minutos de jogo, Bouanga aproveitou uma defesa incompleta de Donarumma e deu vantagem à formação da casa, num golo confirmado posteriormente pelo VAR.

Antes do intervalo, no entanto, a tarefa dos homens de Paris ficou bem mais facilitada: Kolodziejczak foi expulso, após falta sobre Mbappé, e na sequência do livre, Messi cruzou para Marquinhos cabecear para o empate.

A jogar com mais, o PSG foi para cima do adversário na etapa complementar, mas só conseguiu a reviravolta a dez minutos do fim. Coube a Di María assinar o 2-1 aos 79 minutos, após mais uma assistência de Messi, e com um remate colocado.

Nos descontos, Messi ainda somou a última assistência, para o bis de Marquinhos, com um cabeceamento ao segundo poste.

