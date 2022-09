O PSG venceu este domingo o Lyon, fora de casa, por 1-0, num dos maiores clássicos do futebol francês. Anthony Lopes foi titular na baliza do Lyon, enquanto o PSG entrou em campo com Danilo e Nuno Mendes na defesa. Vitinha foi desta vez suplente, na estreia a titular de Fabian Ruiz, mas entrou aos 57 minutos.

O campeão francês entrou praticamente a ganhar, com um golo construído pelos suspeitos do costume. Messi recebeu a bola em zona frontal, combinou com Neymar e finalizou para o fundo da baliza, logo aos cinco minutos.

Curiosamente o mesmo Messi, já nos descontos da partida, esteve muito perto de fazer o 2-0, na marcação de um livre muito próximo da linha de grande área, mas Anthony Lopes voou para fazer uma enorme defesa. Na recarga Sergio Ramos marcou mesmo, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Foi por isso com uma vitória pela margem mínima que o PSG venceu o clássico e voltou ao primeiro lugar da Liga Francesa, com mais dois pontos do que o Marselha.