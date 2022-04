A menos de três meses de terminar contrato com o Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé realizou provavelmente uma das exibições mais perfeitas da carreira.

O avançado internacional francês marcou dois golos e ofereceu três na goleada por 5-1 ao Lorient.

Assistiu Neymar para o 1-0 aos 12 minutos e fez o 2-0 pouco antes da meia-hora.

Num jogo em que Nuno Mendes e Danilo foram titulares no PSG, o Lorient ainda deu um ar da sua graça, quando Terem Moffi, aproveitando um erro tremendo de Hakimi, reduziu para 2-1 aos 56 minutos.

Mas, depois disso, Mbappé voltou a puxar da varinha mágica. Assinou o 3-1 aos 67 minutos e pouco depois virou génio e serviu Messi para o primeiro golo do argentino pelos parisienses desde o início de fevereiro. A fechar, tabelou com Neymar para o 5-1 do brasileiro, genial no início da fase decisiva da jogada.

O PSG é líder confortável da Liga francesa com 68 pontos, mais 12 do que o vice-líder Marselha.