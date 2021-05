O Lyon venceu esta noite no Mónaco por 3-2 num jogo com final atribulado e que terminou em confrontos no relvado entre elementos das duas equipas já depois do apito final.

Além dos cinco golos, o encontro da 35.ª jornada da Liga Francesa terminou com quatro expulsões, duas para cada lado.

Anthony Lopes foi titular na equipa do Lyon, enquanto Florentino ficou no banco dos monegascos, que não contaram com Gelson Martins, que consta do boletim clínico.

Volland abriu o marcador para a equipa do principado, aos 25m, mas na segunda parte Depay (57m) e Marcelo (77m) viraram o marcador. Ben Yedder empatou, aos 86m, de penálti, mas os forasteiros viriam mesmo a sentenciar o triunfo no Estádio Louis II, a um minuto dos 90, com uma finalização de Cherki.

Com este resultado, o Mónaco perde terreno para o topo da classificação (onde estão Lille e PSG, com 76 e 75 pontos, respetivamente): é terceiro com 71 pontos, com mais um ponto e um lugar acima do Lyon, que disputa o pódio, que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões.