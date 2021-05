Que grande jogo no Mestalla! O Barcelona esteve a perder diante do Valencia de Thierry Correia e Gonçalo Guedes, com um golo polémico, mas deu a volta ao resultado com três golos, antes de voltar a sofrer, na ponta final, com Soler, com um golaço, a trazer nova animação a este jogo que permite aos catalães continuarem na corrida para o título, de braço dado com o Real Madrid, a dois pontos do líder Atlético.

O Valencia segurou o candidato ao título ao longo de toda a primeira parte e, logo a abrir a segunda, esteve muito perto de marcar, num lance individual de Gonçalo Guedes. Ter Stegen defendeu para canto e, na sequência do mesmo lance, o Valencia gelou os corações catalães, com uma cabeçada de Gabriel Paulista. Um golo polémico, logo a abrir a segunda parte, uma vez que Thierry Correia parece fazer falta sobre o guarda-redes alemão.

O Barça, a ver o título escapar-lhe por entre os dedos, reagiu em força e acabou por chegar ao empate por linhas tortas. Um corte de Lato com o braço na área ofereceu uma oportunidade ao Barça para empatar o jogo, aos 57 minutos, mas Messi, na marcação do penálti, permitiu a defesa de Cillessen. Busquets reagiu rápido, recuperou a bola, voltou a cruzar e Messi acabou mesmo por empatar.

Bola ao centro e cinco minutos depois o Barça virava mesmo o resultado. Grande cruzamento de Jordi Alba, De Jong cabeceia para mais uma grande defesa de Cillessen, mas Griezmann acaba por marcar. Um golo muito festejado pelos catalães que não tiveram de esperar muito mais pelo terceiro. Falta sobre Messi à entrada da área e o argentino marcou o terceiro de forma brilhante, fazendo a bola contornar a barreira e fugir a Cillessen.

Parecia que estava tudo decidido, até porque o Valencia tinha desaparecido do jogo depois do golo do empate, mas Soler fez questão de fazer os corações voltarem a acelerar, aos 83 minutos, com outro grande golo: um pontapé do meio da rua, sem hipóteses para Ter Stegen. Ainda com sete minutos para os noventa, o jogo voltou a ficar tenso, mas os catalães acabaram mesmo por conseguir os três pontos que os mantêm na luta pelo título.