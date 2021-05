O Cádiz venceu hoje em Granada, por 1-0, num duelo andaluz que não teve portugueses do lado da equipa da casa.

Ruben Sobrino marcou aos 39m o golo que fez a diferença no marcador.

Do lado do Granada, o guarda-redes João Costa, o defesa Domingos Duarte e o médio Domingos Quina não saíram do banco. Por sua vez, o guarda-redes Rui Silva está lesionado e não fez parte das opções para o jogo.

Com esta vitória no jogo da 34.ª jornada da Liga Espanhola, o Cádiz soma 40 pontos, menos cinco do que o Cádiz, que é oitavo na classificação e está um posto abaixo dos lugares de acesso às competições europeias.

