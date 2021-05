À vitória do Atlético de Madrid, o Real Madrid respondeu com a mesma moeda: na receção ao Osasuna, o conjunto merengue triunfou na receção ao Osasuna, por 2-0.

A meio da eliminatória das meias-finais da Champions com o Chelsea, o Real só decidiu a partida desta noite nos últimos 15 minutos, e com dois golos de antigos jogadores do FC Porto: Éder Militão fez o 1-0 aos 76 minutos, Casemiro fez o 2-0 aos 80, num lance caricato.

Com este resultado, o Real descola à condição do Barcelona no segundo lugar e continua a dois do Atlético, quando faltam quatro jornadas para o fim da La Liga (ver aqui a classificação).

Mais cedo, o Huesca venceu em casa frente à Real Sociedad. Um autogolo de Elustondo decidiu a partida ao minuto 87. Doumbia, emprestado pelo Sporting, entrou nos minutos finais na equipa visitada.