Que sofrimento! O Atlético de Madrid voltou aos triunfos em casa do Elche (1-0), mas esteve muito perto de voltar a perder pontos.



No período de descontos, Llorente cortou com um braço um lance na área colchonera e o árbitro apitou penálti. No entanto, Fidel não conseguiu bater Oblak e acertou no poste para alívio de Simeone e companhia.



Apesar da segunda parte cinzenta, o Atleti fez uma das melhores primeiras parte das época. Suárez falhou a primeira grande oportunidade logo aos 12 minutos e pouco depois, marcou mesmo a passe de Llorente. No entanto, o VAR descobriu um fora de jogo do uruguaio e anulou o lance. Volvidos cinco minutos, o médio goleador marcou mesmo: jogada sensacional de Carrasco na esquerda e remate na passada na grande área.



Na segunda parte, o líder do campeonato fez o que lhe está no ADN: segurou o resultado. A espaços, o Atleti conseguiu sair para o contra-ataque e chegou, inclusive, a fazer o 2-0 por Suárez. Mas uma vez mais, o atacante «charrua» estava em posição irregular aquando do passe de Correa.



À passagem da hora de jogo, Simeone introduziu Félix no encontro. Essa foi, de resto, a única substituição de cariz ofensivo do argentino que mais tarde, introduziu Felipe, Koke e Saúl no encontro. Embora discreto, o internacional português esteve perto de marcar após um belo trabalho na área porém, foi desarmado... por Saúl.



Nos minutos finais, Barragán teve um falhanço incrível na pequena área e depois Llorente por pouco não passou de herói a vilão. A sorte esteve mesmo com o Atlético que assim chega aos 76 pontos e tem agora mais cinco que Real Madrid e Barcelona, ainda que com mais um jogo.



Por sua vez, o Elche soma 30 pontos e continua em zona de descida.