Depois de duas derrotas consecutivas, o Milan regressou esta noite aos triunfos, ao vencer na receção ao Benevento (2-0), em jogo 34.ª jornada da Serie A.

Com Dalot e Rafael Leão no onze titular, os rossoneri abriram o marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Çalhanoglu. À hora de jogo, Theo Hernández fechou as contas do jogo.

Com este resultado, o Milan assume à condição o segundo lugar da tabela classificativa, mas com mais um jogo do que os concorrentes diretos: Atalanta, Nápoles, Juventus e Lazio. O Benevento é 18.º.