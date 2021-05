A vida está cada vez mais difícil para Paulo Fonseca depois da Roma ter consentido este domingo a terceira derrota consecutiva, numa série de seis jogos sem vencer, na visita a Génova, diante da Sampdória (0-2). Um jogo que fica marcado pela estreia de Adrien Silva a marcar na Série A e por uma grande penalidade desperdiçada por Dzeko a punir um corte com a mão do antigo jogador do Sporting.

Foi precisamente o internacional português que abriu o marcador, mesmo em cima do intervalo, com um remate no interior da área, depois de assistência de Morten Thorsby. A Roma tentou reagir, mas acabou por consentir novo golo, aos 65 minutos, desta vez com finalização de Jakub Jankto.

A Roma ainda teve uma oportunidade soberana para reentrar na discussão do jogo, aos 70 minutos, depois de um alegado corte com a mão de Adrien na área, mas, na marcação do castigo máximo, Dzeko permitiu a defesa de Audero.

Com mais este desaire, a Roma segue no sétimo lugar, já a nove pontos da vizinha Lazio que ocupa o último lugar de acesso às competições europeias.

O golo de Adrien: