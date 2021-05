A Lazio venceu este domingo o Génova, por 4-3, em encontro da 34.ª jornada da Serie A.

Joaquín Correa, aos 30 minutos, e Ciro Immobile, de grande penalidade, aos 43 minutos, fizeram os golos que deram a vantagem de 2-0 com que a Lazio foi para o intervalo. Mas a segunda parte ainda teria muito que contar.

Um auto-golo de Adam Marusic, aos 47, reduziu para o Génova, mas Luis Alberto (48) e Joaquín Correa (56) aumentaram a vantagem para a Lazio.

Gianluca Scamacca, aos 80, de grande penalidade, e Eldor Shomurodov, aos 81, reduziram para 4-3, mas não houve tempo para mais.

Com esta vitória, a Lazio passa a somar 64 pontos, e ocupa o 6.º lugar, com menos dois pontos do que a Juventus. O Génova, ocupa a 13.ª posição, com 36 pontos.