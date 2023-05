O Lille de Paulo Fonseca, com André Gomes como titular e o luso-inglês Angel Gomes como suplente utilizado, garantiu um importante triunfo na receção ao Marselha (2-1), em encontro referente à 36.ª jornada da Ligue 1.

Jonathan Claus colocou a equipa visitante em vantagem ao minuto 29. Jonathan David (50m gp) e Jonathan Bamba (72m) garantiram a reviravolta na etapa complementar. Vitinha saltou do banco do Marselha ao minuto 71.

Com este resultado, o Lille reforça a candidatura europeia, ocupando nesta altura a 5.ª posição, a dois pontos do AS Monaco e com uma vantagem de quatro pontos para o Rennes, que tem um jogo a menos. O Marselha está no 3.º lugar.

No outro jogo do dia, o Nantes perdeu em casa com o Montpellier (0-3).

