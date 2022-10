O Lorient desperdiçou uma excelente oportunidade para ultrapassar o PSG no comando da Liga Francesa, ainda que de forma provisória, ao empatar 0-0 na receção ao Reims.

A equipa anfitriã atuou durante toda a segunda parte com mais um jogador, na sequência da expulsão do médio senegalês Dion Lopy aos 46 minutos, por acumulação de cartões amarelos (depois de ter visto o primeiro aos 45+2), mas foi incapaz de quebrar a resistência da equipa visitante.

O Lorient, que terminou com superioridade numérica de dois jogadores, devido à expulsão do costa-marfinense Agbadou aos 90+1 minutos, igualou o campeão PSG no topo da classificação, com dois pontos de vantagem sobre o Lens, terceiro colocado, e três sobre o Marselha, quarto.

PSG e Marselha, os dois principais candidatos à conquista do título francês – com vantagem teórica substancial para os parisienses – defrontam-se neste domingo, na capital francesa, no rescaldo dos confrontos com Benfica e Sporting para a Liga dos Campeões.