Houssem Aouar vai falhar a sua estreia na seleção francesa por estar infetado com covid-19. O jogador do Lyon falhou também o arranque do campeonato frente ao Dijon pelo mesmo motivo.

O colega de Anthony Lopes tinha testado negativo no teste ao plantel na terça-feira, mas nova avaliação na quinta-feira ditou a infeção.

O jogador encontra-se totalmente assintomático, mas vai cumprir uma quarentena de duas semanas, o que o impede de se juntar à sua seleção, naquela que foi a sua primeira convocatória.