O Lens continua a sua caminhada impressionante no campeonato francês. Ao fim de 15 jornadas, o clube do norte de França assegurou que vai para a paragem do Mundial com o segundo lugar reforçado, apenas atrás do Paris Saint-Germain.

Neste sábado, com o português David Costa na equipa titular, o Lens venceu o Clermont Foot por 2-1, após reviravolta, e chegou aos 36 pontos, apenas a dois do PSG, que ainda não jogou nesta ronda.

Os golos do Lens foram apontados por Said (59m) e Fofana (68m), depois de Samed ter feito um auto golo que deu vantagem ao Clermont Foot.