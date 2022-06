«Fake.»

Foi desta forma que Kylian Mbappé desmentiu uma notícia do Mundo Deportivo, e muito replicada pela imprensa internacional nos últimos dias, de que o avançado tinha exigido 14 saídas do Paris Saint-Germain para aceitar renovar com os parisienses, o avançado francês.

Entre esses nomes estavam os de Neymar e do treinador Mauricio Pochettino, mas Mbappé, através do Instagram, já classificou essa informação como «falsa».