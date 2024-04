O Metz recebeu e venceu o Lens por 2-1 e regressou às vitórias quatro jogos depois.

Um triunfo muito importante para a formação da casa, que ocupa o penúltimo lugar da Liga Francesa com 26 pontos e fica assim a dois do Nantes, a primeira equipa acima da «linha de água».

No «Stade Saint-Symphorien», o Lens até entrou bem no jogo e aos 13 minutos colocou-se em vantagem. Uma grande penalidade deu ao experiente Florian Sotoca a oportunidade de fazer o 1-0 e o francês não tremeu.

Só que um inspirado Georges Mikautadze acabou por garantir a reviravolta à equipa da casa. Primeiro, aos 34 minutos, após assistência de Atta e mesmo a fechar os primeiros 45 minutos, fazendo assim o «bis» no encontro.

Com este resultado, o Lens somou o quarto jogo sem vencer e complicou assim as contas pelos lugares de acesso às competições europeias. Os visitantes somam 43 pontos e em caso de vitória, o Reims fica igualmente com 43.

VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN