Montpellier e Nantes não foram além de um empate a um golo, no arranque da jornada 31 da Liga francesa.

Os primeiros minutos deixaram no ar uma possível chuva de golos no «Stade de la Mosson», já que aos dois, Akor Adams colocou a equipa da casa em vantagem e aos sete minutos, a resposta de Matthis Abline restabeleceu a igualdade no marcador.

Certo é que o resultado não se alterou até ao intervalo e no segundo tempo, ambas as equipas não registaram qualquer remate enquadrado com as balizas. Destacar apenas os momentos finais do jogo, quando o Montpellier ficou reduzido a nove, depois das expulsões (por cartão vermelho direto) de Lucas Mincarelli e Arnaud Nordin.

Com este resultado, o Montpellier é 12.º classificado, com 37 pontos, já o Nantes, está dois lugares abaixo, com 32 pontos e pode ver os adversários aproximarem-se, numa luta pela manutenção que se antevê animada para os últimos jogos da época.