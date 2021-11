A vida corre bem ao Lille na Liga dos Campeões, mas no campeonato francês a situação é totalmente diferente.

Esta tarde, o campeão em título empatou na receção ao Nantes (1-1) e somou o sexto jogo sem vencer na Ligue 1.

Com Tiago Djaló e Fonte no onze, o Lille chegou à vantagem logo aos nove minutos, por Yilmaz, mas Blas fez o empate pouco depois, aos 24 minutos.

A dez minutos do fim, já com Renato Sanches em campo – Xeka não saiu do banco –, Jonathan David podia ter feito o 2-1 para o Lille, mas falhou da marca de penálti, isto numa altura em que o Nantes jogava reduzido a dez unidades, devido à expulsão de Fábio (78 minutos).

Com este resultado, o Lille está na 12.ª posição, com 18 pontos, precisamente atrás do Nantes, que tem 19.