Vitinha marcou um golaço no regresso do Paris Saint-Germain aos triunfos, na visita ao Rennes (1-3), após um empate no reduto do Clermont e uma pesada derrota em Newcastle, para a Liga dos Campeões.

O médio português inaugurou a contagem com um pontapé formidável em arco, à entrada da área, ao minuto 32.

Pouco depois, foi Hakimi a ampliar a vantagem do PSG (36m). Gonçalo Ramos foi titular, a par de Vitinha, mas saiu ainda antes da hora de jogo (57m), para a entrada de Kolo Muani.

Randal Kolo Muani precisou de apenas um minuto em campo para marcar o terceiro golo da equipa da capital francesa, respondendo da melhor forma à tentativa de resposta do Rennes, por intermédio de Gouiri (56m).

O Paris Saint-Germain segue na terceira posição, com 15 pontos, enquanto a equipa da casa está no 8.º lugar, com 11.

