O PSG goleou por 4-1 na visita ao Lyon e Mbappé bisou num jogo em que a equipa parisiense teve Gonçalo Ramos e Vitinha como titulares, enquanto do outro lado o também internacional português Anthony Lopes foi titular na baliza.

Mbappé abriu a contagem de penálti, logo aos 4m, após falta sofrida pelo ex-Sporting Ugarte, e fechou-a ainda antes do intervalo, já em período de descontos, aos 45m+1. Pelo meio, Hakimi (20m) e Asensio (38m), assistido por Ugarte, fizeram os outros golos do PSG, que chegou ao intervalo a vencer por 4-0. No segundo tempo, o Lyon ainda reagiu por Tolisso (74m), sem pôr contudo em causa o triunfo dos campeões franceses.

Jogadas quatro jornadas, o Lyon é último classificado com apenas um ponto, enquanto o PSG é segundo, com 8, a apenas dois do líder Mónaco.

