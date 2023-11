O Valenciennes, orientado pelo português Jorge Maciel, garantiu neste sábado o apuramento para a oitava eliminatória da Taça de França.

A equipa da Ligue 2 garantiu o triunfo (0-2) no reduto do Haguenau, formação que dusputa o Groupe D do Championnat National 2, quarto escalão do futebol gaulês.

Andrew Jung (6m) e Ugo Bonnet (83m) marcaram os golos do Valenciennes.