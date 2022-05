O Belenenses recebe o Famalicão a partir das 20h15 desta segunda-feira, no Estádio Nacional, em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2021/22.

«Tenho dito aos jogadores que não temos duas finais. Temos uma meia-final. E, para irmos à final, temos de ganhar a meia-final. Temos um jogo na segunda-feira que temos de ganhar», frisa o técnico Franclim Carvalho.

O Moreirense perdeu no reduto do Estoril, algo que motiva o último classificado da prova: «O Famalicão está estável na tabela classificativa. Não terá a sensação daquele último jogo em que ‘sofreu’ nos últimos momentos, antes de fazer o 3-1 numa saída rápida. Precisava de vencer e o resultado pesava. Esperamos um Famalicão descontraído no jogo, mas com qualidade e andamento, porque tem jogadores para isso.»

Chima Akas, Danny Henriques, Sithole e Sandro estão castigados, enquanto Nilton Varela e Alisson Safira estão aptos para o Belenenses-Famalicão.