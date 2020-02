O presidente do Sporting, Frederico Varandas, acusou as direções das claques Juventude Leonina e Diretivo Ultras XXI de viverem às custas do clube.

Em entrevista ao Record, o dirigente afirma ainda que não está preocupado com a possibilidade de haver uma Assembleia Geral destitutiva.

Sobre as claques, Varandas declarou que havia um negócio com a venda de bilhetes e falou numa dívida daquelas ao Sporting de «600 mil euros para trás, quase toda da Juventude Leonina» e relatou: «O Diretivo Ultras XXI ficou indignado. Diziam-me: 'Presidente, nós dávamos esse dinheiro em notas ao André Geraldes quando ele era OLA, porque éramos obrigados'. Com tantos comunicados [das claques] estranho não haver um a contar isto.»

O dirigente disse que não falou sobre o tema com André Geraldes e explicou que nao fez uma participação ao Ministério Público porque «quem tem de o fazer é o Diretivo, que foi roubado». O Varandas tem noção de que o que contou é grave, mas que não sabe «se é verdade», pois «se tivesse indícios disso teria agido».

Garantindo que não quer que as claques acabem, antes que elas cumpram o seu propósito de apoiar, o presidente do Sporting foi perentório ao responder à seguinte questão: «'Está a acusar as direções da Juve Leo e do Diretivo de viverem às custas do Sporting?' Estou. O Diretivo desiludiu-me. Disse-lhes que tinham uma oportunidade única de se demarcarem. Sabe o que me responderam elementos do Diretivo que eu conheço? 'Se eu fizesse isso, seria uma batalha campal ali dentro.' Ai têm medo de enfrentar? Eu vou enfrentar! E estou a pagar os custos disso. As claques têm de se regenerar. Não posso ter claques politizadas. Não vou permitir que se viva daquele negócio, porque isso cria um monstro. Não posso permitir que as claques, e aqui muito a Juventude Leonina, continuem a ser o que foram nos últimos 10/12 anos, que presidente e treinadores fossem deitados abaixo quando eles entendessem. Não pode ser.»