Bruno Torres despediu-se na seleção nacional de futebol de praia, na sequência da eliminação de Portugal nos quartos de final do Mundial.

O fixo de 43 anos, campeão do mundo em 2015 e 2019, expressou um sentimento de gratidão pelo que viveu com a seleção.

«Uma gratidão tremenda por tudo o que pude viver ao longo destes anos, representando o meu país, fazendo aquilo que amo, demonstrando toda essa paixão, não só por todo o nosso país, mas pelo mundo fora. Acho esse o maior reconhecimento que me podem dar, a forma como me entreguei de corpo e alma em cada um desses momentos», disse o jogador do Sp. Braga, citado no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Além dos Mundiais, Bruno Torres conquistou um Mundialito, uma International Cup e três Ligas Europeias pela seleção.