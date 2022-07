Portugal goleou a França por 8-2, na segunda jornada do grupo A da Liga Europeia de Futebol de praia.



Na Nazaré, Leiria, a seleção nacional marcou cinco golos no primeiro período contra apenas um do adversário. Na segunda metade, a equipa orientada por Márcio Narciso marcou mais três golos, fixando a goleada em 8-2.



Léo Martins foi o melhor marcador luso do encontro com três golos. Os restantes tentos foram da autoria de André Lourenço (14m e 15m), Duarte Algarvio (17m), Bê Martins (26m) e Nuno Belchior (30m).

Portugal chega assim aos seis pontos, mais três do que Suíça e Polónia, respetivamente segunda e terceira classificadas do agrupamento. A seleção das «quinas» encerra a terceira ronda da competição contra a Suíça, no domingo, às 19h00.