O Benfica arrancou a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina com um empate caseiro ante o Bayern Munique, em jogo realizado no Benfica Campus, no Seixal.

Na estreia absoluta na fase de grupos da competição europeia com o novo formato em 2021/2022, a equipa comandada por Filipa Patão bateu-se bem com a equipa germânica e valeu-se de grande vontade e entrega para somar um ponto. Apesar de as visitantes terem tido superioridade estatística e maior domínio em vários períodos, houve oportunidades para os dois lados.

O Bayern até festejou um golo aos 78 minutos, por Saki Kumagai, mas o lance foi anulado pela árbitra espanhola Marta Huerta de Aza, que assinalou de pronto uma mão na bola no lance, castigando as bávaras e anulando o 0-1 no marcador.

O Benfica alinhou com: Letícia, Catarina Amado, Ana Seiça, Carole Costa, Lúcia Alves, Pauleta, Andreia Faria (Christy Ucheibe, 84'), Ana Vitória (Beatriz Cameirão, 65'), Cloé Lacasse, Kika Nazareth (Marta Cintra, 84') e Nycole (Valéria, 59').

No outro jogo da primeira jornada do grupo D, o Lyon foi a Gotemburgo, à Suécia, vencer o Hacken, por 3-0.

As francesas somam assim três pontos, para um de Benfica e Bayern, enquanto o Hacken ocupa a quarta e última posição, sem pontos.