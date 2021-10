O Benfica esclareceu o motivo da dispensa de Rafa dos trabalhos da sessão nacional: uma gonalgia direita.



As dores no joelho, que começaram já no passado domingo depois da partida com o Portimonense, impedem que o avançado esteja disponível para representar Portugal.



Além de Rafa, Seferovic e Lázaro continuam o processo de recuperação às lesões musculares no Seixal. Tal como o português, o ala foi dispensado dos trabalhos da seleção da Áustria.