O Benfica abordou, esta quinta-feira, a situação de Jéssica Silva, que ficou de fora do jogo com o Lyon, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, sem que a treinadora Filipa Patão tenha justificado a ausência.

Na nota de antevisão ao próximo encontro, com o Sp. Braga (sábado, às 14h00), o emblema da Luz esclareceu que a internacional portuguesa fez tratamento, sem especificar a lesão.

Jéssica Silva, refira-se, também não marcou presença no jantar de nomeados dos prémios Cosme Damião, ela que concorre ao prémio de melhor jogadora.

Nas redes sociais, entretanto, Jéssica Silva partilhou o «post» dos encarnados que projeta o jogo com o Sp. Braga.

Quanto a outras lesões, o Benfica adiantou que Laís Araújo, que saiu com queixas diante do Lyon, treinou integrada esta quinta-feira, enquanto Nycole Rasyla está a recuperar de uma entorse do tornozelo direito contraída diante da equipa francesa. Letícia Almeida também está em fase de recuperação de um problema no joelho direito.