Jéssica Silva foi ausência notada no jantar de nomeados dos prémios Cosme Damião, que se realizou na quarta-feira, depois de já ter falhado o jogo com o Lyon, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O motivo será um desentendimento com Filipa Patão, treinadora da equipa principal de futebol feminino do Benfica.

A avançada internacional portuguesa é uma das cinco nomeadas para o prémio de melhor jogadora nos prémios atribuídos pelo Benfica, mas não esteve presente para tirar a foto da praxe com Rui Costa. Em contraste com Kika Nazareth, Lúcia Alves, Carole Costa e Lena Pauels, as outras nomeadas, que posaram com o presidente encarnado.

Confrontada com a ausência de Jéssica do jogo com o Lyon, a treinadora Filipa Patão fugiu ao assunto.