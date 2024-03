A emissão do Benfica-Lyon na TVI, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, foi o terceiro programa mais visto do dia, com 885 mil pessoas de média.

A partida, que teve tambémtransmissão simultânea no Maisfutebol, chegou a liderar a televisão em Portugal, conseguindo chegar, ao longo dos 90 minutos, a mais de 2 milhões de pessoas.

O pico de audiência foi registado no último minuto do encontro, às 21h59, altura em que 1,243 milhões de espectadores (share de 27 por cento) estavam a assistir.