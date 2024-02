O Benfica qualificou-se, na tarde desta quarta-feira, para a final da Taça da Liga, após empate, a dois golos, no reduto do Valadares Gaia. Depois do triunfo sobre as gaienses para a Taça de Portugal, no fim de semana, por 4-0, Filipa Patão promoveu a titularidade da guardiã Carolina Vilão, da defesa Sílvia Rebelo e das avançadas Daniela Silva e Lara Martins.

A correr atrás do prejuízo, face ao 4-1 da primeira mão, as anfitriãs inauguraram o marcador ao quarto minuto, por Mafalda Barbóz, média de 21 anos, formada no Benfica.

Na resposta, no minuto seguinte, as águias repuseram a igualdade por Lara Martins, que se estreou a marcar na Taça da Liga. A jovem avançada, de 17 anos, leva cinco golos na temporada.

O 2-1 esteve próximo aos 17m, quando o bis de Mafalda Barbóz foi negado por Carolina Vilão, que cortou em cima da linha de golo.

Todavia, a tarde parecia sorrir ao Valadares Gaia. Já com Jéssica Silva em campo – que rendeu a nigeriana Ucheibe – Lúcia Alves desviou a bola para a própria baliza, aos 45+2m. Por isso, ao intervalo, as anfitriãs venciam por 2-1 e alimentavam esperanças de, pelo menos, igualar a eliminatória. E tal «sonho» parecia possível, sobretudo quando Sidney Parker atirou à barra.

Em todo o caso, a mesma Lúcia Alves redimiu-se em cima do apito final, quando, aos 90+3m, assinou o 2-2.Assim, e com o agregado de 6-3, o Benfica atinge, pela quinta época consecutiva, a final da prova.

As águias venceram três das quatro edições da Taça da Liga. Na época 2021/22, o Sp. Braga levou a melhor no jogo decisivo.

A turma de Filipa Patão aguarda, agora, pelo desfecho da meia-final entre Racing Power e Sporting.

Este domingo, às 15h, o Benfica retoma a ação da Liga, com a receção ao Ouriense. As líderes do campeonato levam 34 pontos, mais quatro em relação ao Sporting, vice-líder e na última vaga para a Liga dos Campeões.