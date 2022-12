A equipa feminina do Benfica escalou mais quatro posições no ranking de clubes da UEFA na mais recente atualização e a primeira desde o final de outubro.

As águias estão agora no 23.º lugar de um coeficiente liderado pelo Lyon e quem tem dois dos seus adversários nesta Liga dos Campeões no top-4: o Barcelona (2.º) e o Bayern Munique (4.º).

Recorde-se que o Benfica fechou nesta quarta-feira a participação na Champions feminina com uma derrota por 2-0 na Alemanha: terminou o Grupo D no terceiro posto com 6 pontos, atrás de Barça e Bayern (ambos com 15) e à frente das suecas do Rosengard.

No final da época passada, as encarnadas estavam no 37.º lugar do coeficiente da UEFA. Em 2022/23 (isoladamente) as águias foram até agora a 10.ª melhor equipa europeia.

Sp. Braga (55.º) e Sporting (67.º) são as restantes equipas portuguesa cotadas no raking.

