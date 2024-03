O Barcelona venceu esta quarta-feira o Brann, da Noruega, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

As campeãs em título entraram em campo e mostraram logo de caras o poderio que têm. Num jogo de um só sentido, em que as jogadoras do Brann ferozmente defenderam, o Barcelona chegou cedo ao golo, logo aos 9 minutos, com Graham a marcar um grande golo na sequência de um canto estudado.

A equipa da casa quis contestar o sentido do jogo e empatou aos 39 minutos, autoria de Kvamme, que nem queria acreditar quando fez o golo.

O Barcelona continuou a pressionar e voltou a marcar aos 72 minutos, com Paralluelo a finalizar uma excelente jogada coletiva.

A segunda mão vai ser jogada no dia 28 de março, às 18h45, em Barcelona.